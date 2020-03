Emergenza Coronavirus. Il Belgio comunque avanti: Jupiler League a porte aperte

Nonostante l'OMS abbia dichiarato la pandemia, e che il Coronavirus sia diventato un problema globale, la Jupiler League belga sembra non volersi fermare. La decisione ultima sarà delle istituzioni locali, a chi accusa sintomi e chi non è in salute viene suggerito di stare a casa ma per adesso, spiega HLN, il campionato belga continua a porte aperte al pubblico.