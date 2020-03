Emergenza Coronavirus, il Benfica dona un milione per acquistare equipaggiamenti medici

vedi letture

Continuano le iniziative benefiche e solidali dei club di tutto il mondo a favore della lotta contro il Coronavirus. Come riporta oggi Record, in Portogallo il Benfica avrebbe donato infatti un milione di euro per l'acquisto di equipaggiamento medico, aderendo a un'iniziativa lanciata dal comune di Lisbona per combattere la pandemia nella capitale e in tutto il resto del Paese.