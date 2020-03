Emergenza Coronavirus, il messaggio di Henry: "Insieme siamo tutti più forti"

Il tecnico del Montreal Impact Thierry Henry ha mandato un messaggio attraverso il profilo Twitter del club: "Insieme siamo tutti più forti. Rispettiamo le indicazioni".

On est plus fort ensemble. Respectons les consignes.

We’re stronger together. Don’t take this lightly.

March 18, 2020