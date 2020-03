Emergenza Coronavirus. Il piano della Premier: ricominciare a giugno per finire a metà luglio

Per ora la Premier League punta ad una ripresa del campionato per il prossimo primo giugno, con l'obiettivo di concludere la stagione in sei settimane, dunque entro la metà di luglio. E' questo il piano della FA e svelato oggi dal Telegraph, specificando che si tratta dello scenario migliore, quindi se la situazione andasse a migliorare e non a peggiorare nelle prossime settimane. All'inizio si giocherebbe a porte chiuse. La prossima stagione, poi, comincerebbe così l'8 agosto, consentendo alla Premier League di rispettare gli impegni con le emittenti televisive, dal momento che la vendita dei diritti per il triennio è fruttata circa 3 miliardi di sterline.