Emergenza Coronavirus, il presidente del Gremio Bolzan positivo al Covid-19

Il presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è il club brasiliano, che riporta come il numero uno del club sia attualmente in "buona salute" e che resterà in isolamento totale per i prossimi 8 giorni dopo la diagnosi del Covid-19 avvenuta venerdì scorso. Bolzan è il quarto dirigente del Tricolor a essere risultato positivo al virus. A riportarlo è il sito di Globo Esporte.