Emergenza Coronavirus, il tecnico dell'Al-Sadd Xavi si taglia il 40% dello stipendio

Anche l’Al-Sadd si muove per il taglio degli stipendi. Come riportato da AS, il tecnico Xavi ha accettato la decurtazione di una percentuale del suo ingaggio. Per l’ex blaugrana il taglio sarà del 40%, mentre i giocatori perderanno ‘solo’ il 25% dell’ingaggio. Lo spagnolo aveva già donato in precedenza un milione di euro ai servizi sanitari spagnoli.