Emergenza Coronavirus, il Tottenham mette lo stadio a disposizione della comunità

A partire da oggi, lo stadio del Tottenham sarà utilizzato come magazzino, per aiutare le persone più vulnerabili colpite dalla pandemia di COVID-19. Il Club londinese, si legge su un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha discusso con l'Haringey Council, la Greater London Authority e NHS e ha offerto loro lo stadio e le sue strutture. In particolare, il parcheggio sotterraneo dello stadio sarà utilizzato come base di stoccaggio dalla London Food Alliance, istituita per garantire l'approvvigionamento di generi alimentari per le persone più colpite dal coronavirus all'interno della capitale.

Questo nuovo ente è stato creato dai tre maggiori distributori di cibo della capitale (The Felix Project, FareShare e City Harvest) per raccogliere alimenti in eccesso dai fornitori e consegnarli in ogni distretto di Londra. Ogni Consiglio distrettuale riceverà il cibo in eccesso, lo dividerà in pacchi e lo consegnerà a chi ne ha più bisogno. Daniel Levy, il presidente del Tottenham, ha dichiarato: "Come Club, siamo sempre stati chiari sul nostro impegno nei confronti della comunità e adesso è davvero importante. Siamo immensamente orgogliosi degli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nella lotta contro il COVID-19 e quella di oggi è solo la prima iniziativa".