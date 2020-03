Emergenza Coronavirus. Il tweet di Fellaini: "Spero di tornare a giocare al più presto"

Tra i giocatori che nelle ultime ore sono risultati positivi al Coronavirus c’è Marouane Fellaini, centrocampista ora in forza allo Shandong Luneng. Il 32enne belga ha voluto pubblicare un tweet per rassicurare tutti i suoi follower circa le proprie condizioni fisiche: “Cari amici, mi sono sottoposto al test per il Coronavirus e il mio test è risultato positivo. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per il loro interesse e attenzione. Seguirò le cure e spero di tornare a giocare il più presto possibile. Per favore, restate al sicuro”.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020