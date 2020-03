Emergenza Coronavirus, il Valencia applaude i medici e gli infermieri

Una serie di applausi e cuori. Così il Valencia si unisce al tributo a medici, inferimieri e operatori sanitari che in queste ore, anche in Spagna stanno lavorando giorno e notte per curare le persone colpite dal coronavirus. Il club ha postato un messaggio di vicinanza su Twitter in questo momento delicato per tutta l'Europa.