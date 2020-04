Emergenza Coronavirus, il Villarreal annuncia la riduzione degli stipendi dei tesserati

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Villarreal ha annunciato che la società ha trovato un accordo con giocatori e staff per la riduzione degli stipendi: "In questo momento di massima difficoltà a causa della pandemia di COVID-19, e con tutte le competizioni sospese, il Villarreal ha raggiunto un accordo di riduzione salariale con la prima squadra e lo staff tecnico, per far fronte all'impatto economico che avrà sui conti societari, a causa dei tagli alle maggiori fonti di reddito del club. Apprezziamo molto l'impegno e la responsabilità che i calciatori e il personale tecnico hanno mostrato per facilitare l'accordo, che prevede la riduzione dei loro stipendi del 20% in caso di sospensione delle competizioni, o una percentuali più bassa a seconda dei diversi scenari possibili, come la ripresa senza pubblico. Il club ha anche deciso di fare un grande sforzo per continuare a mantenere le posizioni dei suoi 623 lavoratori e le loro famiglie ed evitando di chiedere il dossier di regolamentazione del lavoro temporaneo (ERTE).