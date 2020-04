Emergenza Coronavirus. In Africa posticipate tutte le competizioni per club

La Confederazione Africana di Calcio (Caf), che aveva già posticipato le qualificazioni della Coppa d'Africa 2021 in Camerun, ha annunciato oggi, oltre al rinvio delle qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile under 17, la sospensione delle competizioni per club. Pertanto, le semifinali della African Champions League (l'equivalente alla Champions League europea) e della Caf Cup (l'Europa League per l'Uefa), originariamente prevista per l'inizio di maggio, sono state posticipate a data da destinarsi.