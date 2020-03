Emergenza Coronavirus, in Bundes annullata la gara tra Werder e Bayer Leverkusen

Il Ministro dell'Interno dello Stato di Brema in Germania Ulrich Maurer ha deciso l'annullamento della partita tra Werder e Bayer Leverkusen di Bundesliga, inizialmente prevista per lunedì. Il motivo dell'annullamento è dovuto al rischio che fino a 3000 tifosi potessero incontrarsi fuori dal WeserStadion per sostenere la squadra nonostante le "porte chiuse". All'inizio della settimana, lo Stato di Brema aveva già vietato gli incontri con più di 1000 spettatori per evitare la diffusione del coronavirus.