Emergenza Coronavirus, in Bundesliga si teme lo stop definitivo: perdite per 770 milioni

vedi letture

Dopo la decisione di stoppare i campionati anche in Bundesliga, ultima lega della Top 5 d'Europa, in Germania cominciano ad interrogarsi sulle perdite che potrebbe causare l'annullamento del campionato. Come in ogni parte del mondo, non si sa se sarà possibile giocare le restanti 9 giornate di campionato e questo porterebbe ad una mancanza di introiti per circa 770 milioni di euro tra entrate derivanti da diritti TV, sponsorizzazioni e vendite dei biglietti.

Le possibili novità. Come comunicato, la DFL (Deutsche Fußball Liga) prenderà una decisione dopo la riunione di lunedì prossimo con tutti i club. Proprio in virtù delle possibile ingenti perdite di tutte le società teutoniche, la DFL avrebbe già aperto alla possibilità di modificare i parametri economici per iscriversi al prossimo campionato. A riportarlo è Kicker.