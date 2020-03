Emergenza Coronavirus. In Nicaragua si continua a giocare: con guanti e mascherine

Nonostante l'emergenza Coronavirus sia ormai mondiale e abbia fermato quasi tutti i campionati ci sono ancora delle sacche di resistenza come il Nicaragua dove si continua a giocare anche se con le dovute precauzioni: mascherine sul volto, guanti chirurgici e distanze di sicurezza rispettate nella foto di rito. Una situazione surreale come dimostra la foto pubblicata dal Cacique Dirangen prima della sfida contro il Deportivo Ocotal.

“Dobbiamo giocare e lo abbiamo fatto. - ha spietato l'attaccante Bernardo Laureiro al Mundo Deportivo - Cercando di prendere tutte le precauzioni del caso anche se tenere una mascherina sul volto durante il match è impossibile. Qui in Nicaragua per ora ci sono pochissimi casi e il Governo ha spiegato che si può giocare e lo faremo finché non ci diranno il contrario. Ci cambiamo a casa, ci laviamo a casa, stiamo distanti negli allenamenti, ma poi in campo non può essere così, il calcio è un gioco di contatto".