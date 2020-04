Emergenza Coronavirus, in Olanda fondo da 11 milioni di euro per sostenere i club in crisi

Un fondo da 11 milioni di euro per le squadre di calcio in crisi è stato istituito dalla Federazione olandese, i giocatori della Nazionale e lo sponsor principale dello sport. Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio olandese, che si è prontamente mobilitata per affrontare l'emergenza Coronavirus sia a livello professionistico che dilettantistico: "Oltre all'enorme impatto sulla salute pubblica, l'attuale crisi comporta problemi finanziari per quasi tutti i settori. Questo vale anche per le squadre di calcio. I giocatori della Nazionale, lo sponsor principale ING e la KNVB ne sono consapevoli e quindi presentano congiuntamente un pacchetto di sostegno finanziario per i club. Le donazioni dei giocatori Orange e ING si concentrano sul calcio amatoriale, il KNVB offre supporto sia alle squadre di calcio professionistiche che alle associazioni amatoriali. Si tratta di una combinazione di donazioni, misure e sovvenzioni per un totale di 11 milioni di euro", informa il comunicato ufficiale.