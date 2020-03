Emergenza Coronavirus, in Russia si gioca e i tifosi dello Zenit ironizzano con cori e striscioni

A differenza della maggior parte degli altri campionati europei, in Russia si continua a giocare, e per di più a porte aperte, nonostante l'emergenza Coronavirus sia stata dichiarata come una pandemia e dunque una epidemia che riguarda l'intero globo. Oggi lo Zenit è sceso in campo e s'è sbarazzato facilmente dell'Ural (7-1 il risultato finale), sugli spalti tanti tifosi e dalla Curva un canto ironico, fuoriluogo per la situazione del momento: "Moriremo tutti. La nostra passione è far festa durante la peste". In più, anche uno striscione: "Siamo tutti malati di calcio e per lo Zenit siamo pronti a morire", una frase tratta dalla canzone Gandbol del gruppo Splin. In Russia ancora non ci si è resi conto della gravità della questione.