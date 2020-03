Emergenza Coronavirus, in Spagna Sport annuncia: "Il Barcellona reclamerà la Liga"

Se la Liga non riprendesse più a causa dell'emergenza Coronavirus, cosa accadrebbe in Spagna? La situazione è molto simile a quella che viviamo in Italia e già sono montate le polemiche. Sport, dalla Catalogna, in prima pagina titola così: "Il Barcellona reclamerà la Liga". D'altronde i blaugrana sono primi in classifica.