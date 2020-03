Emergenza Coronavirus, Inaki Williams: "Sì al taglio degli stipendi, no alle porte chiuse"

Intervistato da Cadena COPE, l'attaccante dell'Athletic Club Iñaki Williams ha aperto alla possibile riduzione degli stipendi dei calciatori biancorossi: "Il club al momento non ci ha detto nulla in merito, ma se dovremo tagliare i nostri stipendi per il bene dell'Athletic non credo che ci saranno problemi".

Il nazionale spagnolo ha raccontato anche la sua quarantena e parlato della finale di Copa del Rey, ancora del tutto incerta tanto nella data quanto nella modalità di svolgimento: "Dobbiamo seguire tutti le indicazioni delle autorità competenti. So che ci vorrà ancora tanto tempo, perché oggi non esiste una cura al Coronavirus. Quindi mi alleno, gioco alla play e guardo la tv, così passano le mie giornate. E per quanto riguarda la finale della Copa del Rey contro la Real Sociedad credo che non sarebbe giusto giocare a porte chiuse".