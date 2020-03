Emergenza Coronavirus. Iniesta spiega come sta cercando di arginarla il Giappone

Tramite i propri account social, Andres Iniesta ha mandato un messaggio dal Giappone, dove gioca col Vissel Kobe. "Voglio inviare un messaggio di supporto, incoraggiamento e consapevolezza in questa situazione molto grave e complicata che stiamo vivendo. Rispettate i protocolli, le indicazioni e tutte le precauzioni che i professionisti ci stanno dicendo. Serve coerenza con ciò che facciamo per noi stessi e per quelli che ci circondano ”, ha detto Andrés Iniesta avvertendo i suoi followers.

"Usciamo in strada il meno possibile", afferma Iniesta. Il centrocampista del Vissel Kobe ha anche spiegato come stanno vivendo questo rischio nel paese nipponico: “Come sapete, viviamo in Giappone. Per settimane le scuole sono state chiuse, siamo usciti in strada il meno possibile, praticamente non potevamo fare nulla. Sembra che la situazione si stia normalizzando , sebbene continuiamo con tutte le precauzioni del mondo ”.