Emergenza Coronavirus, isolamento deluxe per l'ex Palermo Ortiz: solo in un hotel a 17 piani

Poco più di una settimana fa anche l'Argentina ha decretato l'isolamento domiciliare per tutti i suoi abitanti. Le misure restrittive hanno ovviamente interessato tutti, calciatori compresi, chiamati a restare in casa. Ma se vivi in un albergo, chiaramente sorge un problema e non è la prima volta che un giocatore di calcio scelga di soggiornare in hotel, a maggior ragione se in quel club sei in prestito. Il protagonista di questa storia ha tratto benefici dalla cosa e, forse, qualcuno a Palermo lo ricorderà per un'esperienza fugace nel 2015.

Isolamento deluxe. La quarantena che sta affrontando Danilo Ortiz, difensore dell'Elche in prestito al Godoy Cruz, è diventata molto particolare. Nel momento in cui è stata ufficializzato il confinamento obbligatorio, i proprietari dell'hotel a quattro stelle in cui vive hanno fatto andare via gli ospiti, tranne il giocatore e la sua famiglia. Con tanto di chiavi in mano, adesso Ortiz vive da solo in un enorme dimora di 17 piani. Nessuno dello staff, nessun proprietario e la possibilità di usufruire di gran parte delle comodità dell'albergo, come ad esempio la palestra. Una quarantena deluxe.