Emergenza Coronavirus, Jorge Jesus: "Tornato in Portogallo per stare con la mia famiglia"

vedi letture

Ha fatto scalpore in Brasile il ritorno a casa di Jorge Jesus, allenatore del Flamengo che dopo essersi sottoposto per tre volte al tampone (prima positivo e poi negativo al COVID-19) ha deciso di rientrare in Portogallo. A spiegare il perché è stato lo stesso tecnico, che ha diffuso attraverso i propri organi di stampa questo messaggio: "Le attività del Flamengo sono state sospese e in questo momento difficile voglio stare con la mia famiglia. Prego e spero che supereremo questa crisi per poter tornare sul campo il più presto possibile", le sue dichiarazioni.