Emergenza Coronavirus. Kramer e l'isolamento: "Ho tanti scatoloni da svuotare. Non mi annoio"

vedi letture

Il centrocampista del Borussia Monchengladbach Christoph Kramer ha parlato sui canali ufficiali del club del momento che sta vivendo l'Europa a causa della pandemia Coronavirus: “Non sono un grande fan dell'allenarsi da soli in casa, ma questo al momento è l'unico modo sensato per tenersi in forma. - continua Kramer – Per fortuna ho cambiato da poco casa e ho molto da fare perché devo svuotare tante scatole anche se devo fare tutto da solo perché nessun amico mi poteva aiutare. Noia? Per fortuna non mi sono ancora annoiato”.