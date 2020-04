Emergenza Coronavirus, l'Ajax si oppone al contributo di solidarietà per gli altri club

vedi letture

L'idea della Federcalcio olandere per combattere la crisi finanziaria causata dall'emergenza coronavirus è quella che i club che quest'anno hanno partecipato alle competizioni europee dovranno distribuire una parte dei proventi Uefa alle altre squadre della lega per 'obbligo morale'. Ovviamente, la società maggiormente chiamata in causa sarebbe l'Ajax, che già paga 2,6 milioni annui all'Eredivisie per lo sviluppo del calcio nel paese, imposti dalla Federazione con il fondo comune della lega. Tuttavia, riportano i quotidiani olandesi, i Lancieri si opporranno a tale decisione in quanto le perdite della società saranno tante.