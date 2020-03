Emergenza Coronavirus, l'Anderlecht licenzia il vice-allenatore per motivi economici

L'Anderlecht ha annunciato il licenziamento del suo vice allenatore, lo svedese Par Zetterberg. In una nota ufficiale il club belga ha spiegato che la decisione è dovuta alle significative perdite per via dello stop del campionato. Una decisione che potrebbe creare altri problemi nel mondo del calcio professionistico e non.