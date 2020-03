Emergenza Coronavirus, l'Arsenal non riprende gli allenamenti: "Sarebbe irresponsabile"

L'Arsenal, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto di non aver intenzione di confermare la ripresa degli allenamenti per la giornata di domani come inizialmente previsto dal club: "E' chiaro che sarebbe inappropriato e irresponsabile chiedere ai giocatori di tornare in questo momento. Per questo, tutte le nostre squadre, resteranno a casa anche nei prossimi giorni". I gunners hanno anche annunciato che continueranno a pagare i lavoratori occasionali di giornata fino al 30 aprile 2020, per sottolineare la gratitudine nei confronti di chi ogni giorno, ha sempre portato avanti il bene della società.