Emergenza Coronavirus, l'Arsenal valuta la ripresa degli allenamenti

L'Arsenal sta seriamente valutando la possibilità di tornare ad allenarsi in gruppo nel corso della settimana appena iniziata. I gunners, insieme al proprio staff medico, stanno prendendo in seria considerazione la ripresa degli allenamenti per arrivare in forma all'eventuale ripresa del campionato. A riportarlo è il Daily Mail.