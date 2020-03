Emergenza Coronavirus, l'Espanyol taglia gli stipendi di comune accordo coi suoi tesserati

L'Espanyol taglia gli stipendi di comune accordo coi suoi tesserati. Come annunciato dallo stesso club catalano sui propri canali, i biancazzurri in queste ore hanno presentato un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) che coinvolgerà prima squadra, seconda squadra, giovanili e squadra femminile (giocatori più staff tecnico) per motivi di forza maggiore. La misura richiesta consiste nella riduzione del 70% dell'orario di lavoro in questo periodo di emergenza, con al contempo piani di allenamento individuali fintanto che la stagione possa essere ripresa. A pronunciarsi in via definitiva sulla proposta dell'Espanyol, che precisa di aver ricevuto comprensione totale da parte di tutti, sarà ora l'Autorità del Lavoro spagnola.

Questo il comunicato ufficiale del club: