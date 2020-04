Emergenza Coronavirus. L'ex Barcellona Xavi Hernandez dona un milione di euro all'ospedale

Un altro gesto di solidarietà dal mondo del calcio. Xavi Hernandez, ex calciatore del Barcellona, ha deciso di donare un milione d'euro all'Ospedale Clinic per far fronte all'emergenza COVID-19. L'ex azulgrana ha deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi lanciata per poter acquistare materiali funzionali alla ricerca.