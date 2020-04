Emergenza Coronavirus. L'ex portiere Palop: "Ricoverato per 12 giorni, ma ora sono a casa"

L'ex portiere del Siviglia Andres Palop attraverso un post sul proprio profilo Instagram ha annunciato di aver contratto il Coronavirus e di averlo superato: “Oggi ho fatto una grande parata al coronavirus e ora sono a casa. Sono stato ricoverato per 12 giorni per essere risultato positivo al Covid-19. - ha scritto l'ex calciatore iberico - Disgraziatamente, come molte persone, mi sono infettato e sono dovuto andare in ospedale. Ora posso dirvi che dopo qualche giorno difficile e di incertezza, il test è risultato negativo è già sono a casa".