Emergenza Coronavirus, l'ex Presidente del Real Fernando Martin ricoverato in gravi condizioni

vedi letture

Fernando Martin Alvarez ricoverato in ospedale per Coronavirus, riporta Marca. Dopo la scomparsa di Lorenzo Sanz, un altro ex Presidente del Real Madrid si trova in gravi condizioni fisiche a causa del contagio. Il 72enne, portato d'urgenza all'ospedale "Puerta de Hierro" di Madrid, è stato a capo del club merengue per due mesi dopo le dimissioni di Florentino Perez nel 2006.