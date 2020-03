Emergenza Coronavirus. L'OL dona 300mila euro per l'acquisto di dieci nuovi respiratori

Il Lione scende in campo per combattere l'emergenza coronavirus. Il club francese, come riportato dall'account ufficiale dell'OL Fondation, ha donato 300mila euro per far fronte alla situazione: la metà della somma donata è stata devoluta all'ospedale di Lione per poter acquistare materiale medico e ben dieci respiratori nuovi, per poter ampliare il parco macchine presente nella struttura ospedaliera.