Emergenza Coronavirus, l'Uruguay sospende il ct Tabarez e tutto lo staff della Nazionale

Si iniziano già a sentire, anche in Sudamerica, le prime conseguenze del Coronavirus sull'economia del calcio. Come informa Olé, l'Asociación Uruguaya de Fútbol avrebbe infatti deciso di "sospendere" per il momento le attività del ct Oscar Tabarez e di tutti gli staff tecnici delle Nazionali. Non si esclude - fanno sapere i vertici della Celeste - che Tabarez e gli altri colleghi nei prossimi giorni possano essere messi addirittura in Cassa Integrazione.