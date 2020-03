Emergenza Coronavirus. La Bundesliga Austriaca: "Porte chiuse e ogni mezzo per proteggerci"

Il numero uno della Bundesliga austriaca, Christian Ebenbauer, ha parlato della situazione del calcio in Austria. "Preferiamo tutti vedere le gare coi tifosi -ha detto in merito alla partita tra LASK Linz e Manchester United a porte chiuse-, ma stiamo vivendo una situazione eccezionale in tutto il paese. Prenderemo ogni misura per proteggere la nostra popolazione".