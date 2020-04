Emergenza Coronavirus, la Federcalcio francese sposta le elezioni da dicembre a marzo

L'emergenza legata alla pandemia di coronavirus ha effetti anche sui piani alti della Federcalcio francese. Le elezioni per il nuovo presidente, inizialmente programmate per dicembre, sono state infatti rinviate a marzo 2021. Lo ha comunicato la stessa FFF attraverso un comunicato ufficiale, in cui dichiara di aver preso questa decisione per "evidenti difficoltà di programmazione legati all'epidemia".