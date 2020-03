Emergenza Coronavirus, la Guardia Real spagnola scende in campo al fianco dell'esercito

vedi letture

Anche la Guardia Real spagnola scende in campo per combattere il Coronavirus. Come spiegato oggi dal Comitato di crisi, questa avrà infatti il compito di affiancare l'Unidad Militar de Emergencias (UME) per vigilare sulle città e i cittadini spagnoli in questi giorni di grave emergenza nazionale.