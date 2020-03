Emergenza Coronavirus, LASK-Manchester United ed Eintracht-Basilea a porte chiuse

Attraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha comunicato che la sfida tra LASK Linz e Manchester United e quella tra Eintracht Francoforte e Basilea si disputeranno come da programma ma saranno giocate a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus. Entrambe le partite sono previste per domani alle 18.55.

Following decisions taken by the relevant authorities related to measures regarding the COVID-19 virus, two more upcoming #UEL matches will go ahead as scheduled but will be played behind closed doors.

🇦🇹 LASK – Manchester United FC ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿

🇩🇪 Eintracht Frankfurt – FC Basel 🇨🇭

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020