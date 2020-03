Emergenza Coronavirus. Levski Sofia, tagliati del 50% gli stipendi dei giocatori

Il Levski Sofia ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale di aver avviato la procedura per il taglio del 50% degli stipendi dei giocatori della prima squadra per tutto il periodo in cui non si potranno svolgere partite ufficiali. Una decisione – si legge nella nota – dovuta allo stato d'emergenza dichiarato dalla Bulgaria per far fronte all'emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione del campionato.