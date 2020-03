Emergenza Coronavirus, Liga al lavoro per il 2020-21: campionato a settembre e turno a Natale

Liga e AFE (Assocalciatori spagnoli) lavorano in sintonia per riorganizzare il calcio a livello nazionale in vista della prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna di Marca, l'idea al momento sarebbe quella di far partire la stagione 2020-2021 a settembre inoltrato e giocare anche nel giorno di Natale. Due soluzioni rivoluzionarie per la Spagna, che in queste ore stanno però trovando consensi da ambedue le parti in causa. Con un obiettivo principale ancora chiaro: provare a terminare anche il campionato attuale.