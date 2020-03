Emergenza Coronavirus, Liga rinviata a data da destinarsi: servirà via libera dal Governo

Calcio spagnolo rinviato a data da destinarsi. La Commissione speciale creata per affrontare l'emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione di ogni competizione calcistica fino a quando le autorità competenti del Governo spagnolo non daranno il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività. A riportarlo è un comunicato ufficiale diffuso proprio in questi minuti dai canali della Liga e della RFEF.

⚠ OFICIAL | La RFEF y @LaLiga ACUERDAN la suspensión de las competiciones profesionales hasta que las autoridades consideren que se pueden reanudar sin riesgo ℹ Más info: https://t.co/y0zPe8XwvJ pic.twitter.com/ABC7zI1b4C — RFEF (@rfef) March 23, 2020