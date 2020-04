Emergenza Coronavirus, Ligue 1: si pensa ad una distanza di 4 metri tra giocatori in allenamento

Dopo aver affrontato alcuni temi sulla possibile ripresa del campionato francese, l'associazione dei dottori dei club professionisti (AMCFP) ha parlato di una possibile proposta di distanziamento sociale da adottare dai giocatori anche in allenamento. Dopo il lockdown infatti, verranno quindi fissate quattro fasi di recupero, a partire dall'11 maggio con test medici su tutti i giocatori. Come spiega L'Equipe, poi si passerà ad una ripresa in piccoli gruppi che precederebbe l'allenamento collettivo in programma a fine maggio. Durante queste sessioni, i giocatori dovranno dunque rispettare una distanza di due metri a riposo e di quattro metri durante l'esercizio.