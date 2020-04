Emergenza Coronavirus. Liverpool, lo staff verrà pagato al 100% anche durante la quarantena

Il Liverpool pagherà i suoi dipendenti al 100%, per evitare problemi economici a chi lavora per il club. La notizia è stata confermata tramite una nota ufficiale in cui sono state rese note tutte le decisioni prese durante l'emergenza coronavirus. I Reds, dunque, non prenderanno nessun provvedimento di tipo economico nei confronti dello staff.