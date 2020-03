Emergenza Coronavirus. Manchester City e United lanciano #ACityUnited

In un momento così delicato per l’Europa e per il mondo intero anche i campanilismi vengono meno. Per questo motivo Manchester United e Manchester City hanno lanciato delle iniziative di beneficenza in città per dare supporto a chi è stato colpito dal Coronavirus. E per supportare tale iniziative è stato lanciato sui social anche un hashtag emblematico: #ACityUnited.