Emergenza Coronavirus, Mangala positivo: "Sono pericoloso per gli altri, non è uno scherzo"

Intervistato da L'Equipe, il difensore del Valencia Eliaquim Mangala ha raccontato la sua personale battaglia contro il Coronavirus dopo il tampone positivo e la successiva quarantena: "Non tutti hanno la fortuna di avere un sistema immunitario che funziona. Potenzialmente, siamo tutti in pericolo. Anche se non hai sintomi, puoi essere infatti un pericolo per gli altri. Io sono un esempio: ho zero sintomi, ma devo stare in quarantena. L'unica soluzione è il contenimento del virus. Quando mi hanno detto che sarei dovuto restare 14 giorni lontano dai miei figli, ho capito che non era uno scherzo. Eppure vedo ancora tante foto sui social con gente al ristorante o al parco, c'è un problema", le parole del centrale francese.

Mangala fa parte del 35% della rosa del Valencia risultata positiva al Coronavirus ed è stato quindi messo in quarantena presso il suo domicilio.