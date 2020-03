Emergenza Coronavirus. Marsiglia, dipendenti e giocatori sono stati posti in part-time

Tutti i dipendenti dell' Olympique Marsiglia, compresi i giocatori, sono stati posti in part-time e riceveranno l'84% del loro stipendio netto, secondo quanto prevede la normativa in Francia. I giocatori sono stati avvertiti del provvedimento nel corso di un incontro attraverso il social network aziendale e seguiranno un programma di allenamento personalizzato per rimanere in forma,. Gli altri impiegati passeranno tutti al telelavoro. Anche i componenti del comitato esecutivo si vedranno ridurre i compensi del 16% per allinearsi con gli altri. Il proprietario del club, lo statunitense Frank McCourt, ha inviato un messaggio di sostegno a tutti i dipendenti, incoraggiandoli a tenere uno stile di vita consono alla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.