Emergenza Coronavirus. MLS: "Rinviata la gara tra Seattle e Dallas"

Dopo l'NBA, che giocherà la sua prima partita della storia a porte chiuse, anche l'MLS, campionato di calcio statunitense, ha preso le prime contromisure contro l'emergenza Coronavirus. La partita tra Seattle e Dallas è infatti stata rinviata.

Following Governor Inslee’s news conference this morning, Sounders FC's match on March 21 versus FC Dallas at CenturyLink Field has been postponed.

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 11, 2020