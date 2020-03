Emergenza Coronavirus. Moglie Arteta: "Sta bene, virus non gli avrebbe impedito di lavorare"

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus ma la moglie Lorena Bernal ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno inviato, messaggi, e-mail e chiamate, davvero è stato travolgente. Capisco anche che vogliate sapere cosa stia succedendo. Mio marito si sente bene, sta bene. È vero che aveva i sintomi del virus ma i sintomi non gli avrebbero mai impedito di andare a lavorare in una situazione normale. Avrebbe appena preso un ibuprofene o un paracetamolo e sarebbe andato a lavorare così davvero, non è niente di grave. Un po' di febbre, mal di testa, ma questo è tutto. Questa è la sua esperienza. Io e i miei figli stiamo perfettamente bene. Apparentemente il virus non è letale. Potrebbe essere per un certo numero di persone, ma la maggioranza lo attraverserà con sintomi lievi".