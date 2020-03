Emergenza Coronavirus, Moreno scappa dall'Italia e annulla gli allenamenti

Il tecnico del Monaco Robert Moreno, da quando allena il club monegasco vive in un alberto a Bordighera, in Liguria. A causa però dell'aumento dei contagi da Coronavirus in Italia, l'ex ct della Spagna ha deciso di trasferirsi all'interno del Principato. Il tecnico, insieme allo staff, dopo la sospensione del campionato, ha lasciato i giocatori liberi fino a mercoledì, così da avere anche il giusto tempo per decidere cosa fare nei giorni successivi. A riportarlo è L'Equipe.