Emergenza Coronavirus, nuovo caso in Germania: si tratta di Nurnberger del Norimberga

Altro caso positivo al coronavirus nel mondo del calcio professionistico. Si tratta di Fabian Nurnberger, ventenne di proprietà del Norimberga. Il giocatore sta bene e non ha sintomi ma i test preventivi sono risultati positivi. Tutta la squadra, che milita in Zweite Liga, la seconda serie tedesca, è stata messa in quarantena per i prossimi 14 giorni. A renderlo noto è lo stesso club con un comunicato sul sito ufficiale.