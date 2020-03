Emergenza Coronavirus, oggi riunione straordinaria in Turchia: pronte nuove restrizioni

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan oggi alle ore 14 (ore 12 in Italia) terrà una riunione straordinaria sull'emergenza Coronavirus insieme a ministri e alti funzionari, oltre a esponenti del mondo economico e produttivo. Sono attese decisioni sulla gestione della crisi sul piano economico e non si escludono nuove restrizioni alla libera circolazione, dopo la chiusura di molti spazi pubblici e il divieto di effettuare preghiere collettive in moschea. In Turchia, come riporta Sky Sport, ci sono finora 98 casi confermati di contagio e una vittima.