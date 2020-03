Emergenza Coronavirus, paradosso Serbia: il calcio continua anche se chi comanda lo contrae

Alle 13.30 circa, ora italiana, l'annuncio arrivato tramite un comunicato ufficiale diffuso a mezzo social: "Dopo test dettagliati, il presidente Slavisa Kokeza è risultato positivo al virus COVID-19". Il numero uno in questione è quello della Federazione della Serbia, l'organismo che gestisce tutti gli eventi sportivi (e non solo calcistici) del professionismo serbo.

Ma il calcio continua. Eppure, rappresentando uno dei primi casi nella nazione, da quelle parti ancora non ci si spaventa a sufficienza. Perché in contemporanea a quella notizia a Senta, nord della Serbia, Backa Topola e Radnik scendono in campo a porte chiuse, in linea con le uniche misure prese dal Governo: crowd ban, il divieto di assembramenti superiori a mille unità. E ora, mentre scriviamo, ci sono altre dieci squadre a fronteggiarsi, quasi 250 calciatori, migliaia e migliaia di addetti ai lavori, in giro per la nazione perché c'è ancora chi fa orecchie da mercante. Il paradosso serbo è tutto qui: il numero uno della Federazione contrae la malattia, ma i calciatori sono costretti a far finta di nulla.